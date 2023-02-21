Дымкин Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дымкин Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1896

Дочь: Шмидре Мария Александровна

Мать ребёнка: Дымкина Мария Ивановна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дымкин Александр Александрович

Мать ребёнка: Дымкина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Лариса Александровна

Мать ребёнка: Дымкина Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дымкина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дымкин Михаил Александрович

Мать ребёнка: Дымкина Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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