Дымкин Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1896
Дочь: Шмидре Мария Александровна
Мать ребёнка: Дымкина Мария Ивановна
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дымкин Александр Александрович
Мать ребёнка: Дымкина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Лариса Александровна
Мать ребёнка: Дымкина Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дымкина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дымкин Михаил Александрович
Мать ребёнка: Дымкина Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно