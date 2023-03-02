Никифорова Мариамна Панкратиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1850 и 1851
Дата смерти04.03.1912
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1850 и 1851
Отец: Панкрат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1880
Отец ребёнка: Никифоров Егор Ильич
Рождение ребёнка
18.07.1888
Сын: Никифоров Михаил Егорович
Отец ребёнка: Никифоров Егор Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифоров Егор Ильич
Смерть
04.03.1912
Причина смерти: от водянки
Похороны
08.03.1912
Тимоново, Дмитровский, Московская область