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Никифорова Мариамна Панкратиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1850 и 1851

Дата смерти

04.03.1912

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1851 и 1852 г.р.

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1850 и 1851

Отец: Панкрат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1880

Сын: Никифоров Иван Егорович

Отец ребёнка: Никифоров Егор Ильич

Рождение ребёнка
18.07.1888

Сын: Никифоров Михаил Егорович

Отец ребёнка: Никифоров Егор Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Егор Ильич

Смерть
04.03.1912
Причина смерти: от водянки
Похороны
08.03.1912
Тимоново, Дмитровский, Московская область
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