Кочергина Евдокия Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1878
Дочь: Анастасия Вавиловна
Отец ребёнка: Кочергин Вавила Елизарович
Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно