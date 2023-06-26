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Роккель Евгений Артурович
Роккель Евгений Артурович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Меньшикова Элла Вениаминовна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Меньшикова Элла Вениаминовна
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