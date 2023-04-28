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Бобков Василий Петрович

Место рождения

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

24.12.1903

Дата смерти

07.01.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1903

Отец: Петр

Мать: не указана

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.01.1942

Дочь: Тихонова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Бобкова Александра Васильевна

Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобкова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Бобкова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобкова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Бобкова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобков Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Бобкова Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобкова Александра Васильевна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
07.01.1974
Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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