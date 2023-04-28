Бобков Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения24.12.1903
Дата смерти07.01.1974
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1903
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1942
Дочь: Тихонова Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Бобкова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобкова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Бобкова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобкова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Бобкова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бобкова Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.1974