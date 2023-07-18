Чурагулов Нигаметулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурагулов Нигаметулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

RG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Чурагулов Валиша

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Чурагулов Сиразитдин

Мать ребёнка: Маннашайур ?

Рождение ребёнка
1814

Сын: Чурагулов Гилязитдин

Мать ребёнка: Маннашайур ?

Рождение ребёнка
1820

Сын: Чурагулов Гималидтин

Мать ребёнка: Маннашайур ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маннашайур ?

Смерть
1853