Чурагулов Нигаметулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Чурагулов Валиша
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Чурагулов Сиразитдин
Мать ребёнка: Маннашайур ?
Рождение ребёнка
1814
Сын: Чурагулов Гилязитдин
Мать ребёнка: Маннашайур ?
Рождение ребёнка
1820
Сын: Чурагулов Гималидтин
Мать ребёнка: Маннашайур ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маннашайур ?
Смерть
1853