Шепелева Стефанида Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Нефёдова Мария Петровна
Отец ребёнка: Шепелев Пётр Ефремович
Рождение ребёнка
Около 1856
Отец ребёнка: Шепелев Пётр Ефремович
Рождение ребёнка
Около 1858
Отец ребёнка: Шепелев Пётр Ефремович
Смерть
Неизвестно