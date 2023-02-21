Шепелева Стефанида Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепелева Стефанида Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Нефёдова Мария Петровна

Отец ребёнка: Шепелев Пётр Ефремович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Шепелев Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Шепелев Пётр Ефремович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Шепелев Иван Петрович

Отец ребёнка: Шепелев Пётр Ефремович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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