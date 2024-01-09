Бородина -- Агрипина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти07.04.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.07.1895
Сын: Бородин Степан
вне брака Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
17.02.1897
Сын: Бородин Федор
Вне брака
Рождение ребёнка
17.07.1898
Сын: Бородин Илья
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
19.08.1901
Дочь: Бородина Анфиза
Вне брака МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
07.04.1903
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]