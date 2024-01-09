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Бородина -- Агрипина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

07.04.1903

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

1895 вдова
Рождение ребёнка
28.07.1895

Сын: Бородин Степан

Отец ребёнка: не указан

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
вне брака Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
17.02.1897

Сын: Бородин Федор

Отец ребёнка: не указан

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Вне брака
Рождение ребёнка
17.07.1898

Сын: Бородин Илья

Отец ребёнка: не указан

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
19.08.1901

Дочь: Бородина Анфиза

Отец ребёнка: не указан

Вне брака МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
07.04.1903
Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
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