Рыбакова (Алексеева) Вера Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.01.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1887
Отец: Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыбаков Федор
Рождение ребёнка
Около 22.03.1911
Сын: Рыбаков Серафим
Отец ребёнка: Рыбаков Федор
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: (Рыбакова) Феодосия
Отец ребёнка: Рыбаков Федор
Рождение ребёнка
?.10.1920
Дочь: (Рыбакова) Мария
Отец ребёнка: Рыбаков Федор
Рождение ребёнка
?.06.1923
Дочь: (Рыбакова) Надежда
Отец ребёнка: Рыбаков Федор
Рождение ребёнка
?.03.1925
Сын: Рыбаков Александр
Отец ребёнка: Рыбаков Федор
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: (Рыбакова) Антонина
Отец ребёнка: Рыбаков Федор
Смерть
Неизвестно