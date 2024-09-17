Рыбакова (Алексеева) Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбакова (Алексеева) Вера Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1887

Отец: Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбаков Федор

Рождение ребёнка
Около 22.03.1911

Сын: Рыбаков Серафим

Отец ребёнка: Рыбаков Федор

Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: (Рыбакова) Феодосия

Отец ребёнка: Рыбаков Федор

Рождение ребёнка
?.10.1920

Дочь: (Рыбакова) Мария

Отец ребёнка: Рыбаков Федор

Рождение ребёнка
?.06.1923

Дочь: (Рыбакова) Надежда

Отец ребёнка: Рыбаков Федор

Рождение ребёнка
?.03.1925

Сын: Рыбаков Александр

Отец ребёнка: Рыбаков Федор

Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: (Рыбакова) Антонина

Отец ребёнка: Рыбаков Федор

Смерть
Неизвестно

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