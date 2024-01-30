Артешина Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артешина Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1986 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артешин Андрей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артешин Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
14.03.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артешин Андрей Сергеевич

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