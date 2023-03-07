Бояринцов Михаил (Мишка) Гаврилов
Место рожденияпоч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1655
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1655
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1676
Сын: Бояринцов Петр (Петрушка) Михайлов
Мать ребёнка: Бояринцова Дочь Онтипина
поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1677
Сын: Бояринцов Тимофей (Тимошка) Михайлов
Мать ребёнка: Бояринцова Дочь Онтипина
поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бояринцова Дочь Онтипина
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678