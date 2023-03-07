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Бояринцов Михаил (Мишка) Гаврилов

Место рождения

поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1655

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1655 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1676

Сын: Бояринцов Петр (Петрушка) Михайлов

Мать ребёнка: Бояринцова Дочь Онтипина

поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Бояринцов Тимофей (Тимошка) Михайлов

Мать ребёнка: Бояринцова Дочь Онтипина

поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бояринцова Дочь Онтипина

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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