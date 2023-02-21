Хакирниса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Абдулвагап Бикбулатов
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Абдулвагап Бикбулатов
Рождение ребёнка
1848
Сын: Муса Абдулвагапов
Отец ребёнка: Абдулвагап Бикбулатов
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Халифа Абдулвагапова
Отец ребёнка: Абдулвагап Бикбулатов