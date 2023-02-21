Хакирниса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хакирниса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Назмитдин Абдулвагапов

Отец ребёнка: Абдулвагап Бикбулатов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1844

Сын: Фахритдин Абдулвагапов

Отец ребёнка: Абдулвагап Бикбулатов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1848

Сын: Муса Абдулвагапов

Отец ребёнка: Абдулвагап Бикбулатов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Халифа Абдулвагапова

Отец ребёнка: Абдулвагап Бикбулатов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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