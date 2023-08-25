Николаева (Чекмарева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1896
Дата смерти16.03.1971
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1896
Отец: Чекмарев Алексей
Мать: Чекмарева Пелагея
Рождение ребёнка
01.11.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михаил
Рождение ребёнка
23.09.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михаил
Рождение ребёнка
03.11.1934
Дочь: Матвеева Анастасия
Отец ребёнка: Михаил
Россия, Смоленская область, Вяземский район, деревня Борисово
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил
Смерть
16.03.1971