Николаева (Чекмарева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Чекмарева) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1896

Дата смерти

16.03.1971

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1894 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1934 г.р.

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1896

Отец: Чекмарев Алексей

Мать: Чекмарева Пелагея

Рождение ребёнка
01.11.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михаил

Рождение ребёнка
23.09.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михаил

Рождение ребёнка
03.11.1934

Дочь: Матвеева Анастасия

Отец ребёнка: Михаил

Россия, Смоленская область, Вяземский район, деревня Борисово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил

Смерть
16.03.1971
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