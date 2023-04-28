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Денисова Мария Родионовна

Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
04.12.1865

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Денисов Иван Дементьевич

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
05.10.1867

Сын: Денисов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Денисов Иван Дементьевич

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
21.03.1870

Сын: Денисов Василий Иванович

Отец ребёнка: Денисов Иван Дементьевич

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
03.03.1874

Сын: Денисов Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Денисов Иван Дементьевич

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
11.01.1883

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Денисов Иван Дементьевич

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Василий Иванович

Отец ребёнка: Денисов Иван Дементьевич

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Иван Дементьевич

Смерть
Неизвестно
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