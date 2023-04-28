Денисова Мария Родионовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1865
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Денисов Иван Дементьевич
Рождение ребёнка
05.10.1867
Отец ребёнка: Денисов Иван Дементьевич
Рождение ребёнка
21.03.1870
Отец ребёнка: Денисов Иван Дементьевич
Рождение ребёнка
03.03.1874
Отец ребёнка: Денисов Иван Дементьевич
Рождение ребёнка
11.01.1883
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Денисов Иван Дементьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Денисов Иван Дементьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно