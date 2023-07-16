Денисенко Харитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисенко Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Денисенко Николай Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисенко Николай Николаевич
Отец ребёнка: Денисенко Николай Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинова Лина Николаевна
Отец ребёнка: Денисенко Николай Антонович
Смерть
До 1948