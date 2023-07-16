Денисенко Харитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисенко Харитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1948

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1937

Муж: Денисенко Николай Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисенко Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Денисенко Николай Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисенко Николай Николаевич

Отец ребёнка: Денисенко Николай Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинова Лина Николаевна

Отец ребёнка: Денисенко Николай Антонович

Смерть
До 1948