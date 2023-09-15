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Рыжаков Иван Тимофеевич

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

Около 22.08.1908

Дата смерти

Около 1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 22.08.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Около 1933

Жена: Рыжакова Клавдия Алексеевна

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
07.11.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыжакова Клавдия Алексеевна

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
23.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыжакова Клавдия Алексеевна

Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
Смерть
Около 1973
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
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