Рыжаков Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 22.08.1908
Дата смертиОколо 1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 22.08.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1933
Рождение ребёнка
07.11.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыжакова Клавдия Алексеевна
Рождение ребёнка
23.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыжакова Клавдия Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1973