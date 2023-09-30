Муравьева Афонасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева Афонасия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Зырянова (муравьева ) Таисья Флегонтовна

Отец ребёнка: Муравьев Флегонт Иванович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Муравьев Алексей Флегонтович

Отец ребёнка: Муравьев Флегонт Иванович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Муравьев Григорий Флегонтович

Отец ребёнка: Муравьев Флегонт Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьев Флегонт Иванович

Смерть
Неизвестно
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