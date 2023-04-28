Рожков Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения05.11.1868
Дата смерти02.02.1927
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1868
Место жительства
По 1890
Место жительства
С 1891 по 1897
Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
02.02.1927
Место жительства
По 1927