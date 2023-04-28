Рожков Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожков Николай Александрович

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Место рождения

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область

Дата рождения

05.11.1868

Дата смерти

02.02.1927

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Место жительства
С 1868
Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Место жительства
По 1890
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1891 по 1897
Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
02.02.1927
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1927
Москва, город федерального значения Москва
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