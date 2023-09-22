Чеботарёва (Горшкова) Варвара Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895
Отец: Горшков Илларион Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1913 ст.
Сын: Чеботарёв Михаил Павлович
Отец ребёнка: Чеботарёв Павел Флорович
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чеботарёв Павел Флорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно