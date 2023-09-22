Чеботарёва (Горшкова) Варвара Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеботарёва (Горшкова) Варвара Илларионовна

Чеботарёва (Горшкова) Варвара Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1873 г.р.

Мать

Не указана

Муж

До 1895 г.р.

Дети

1913 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: Горшков Илларион Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1913 ст.

Сын: Чеботарёв Михаил Павлович

Отец ребёнка: Чеботарёв Павел Флорович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чеботарёв Павел Флорович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеботарёв Павел Флорович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close