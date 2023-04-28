Казацкая (Попова) Вера Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казацкая (Попова) Вера Тимофеевна

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Место рождения

Карасу, Сайрамский район, Туркестанская область

Дата рождения

14.09.1937

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1937

Отец: Попов Тимофей Васильевич

Мать: Попова Ефросиния Николаевна

Карасу, Сайрамский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
09.08.1959

Дочь: Медведева Татьяна Алексанровна

Отец ребёнка: Казацкий Александр

Рождение ребёнка
23.08.1963

Дочь: Рубанова Елена Алексанровна

Отец ребёнка: Казацкий Александр

Рождение ребёнка
17.11.1973

Сын: Сарвардинов Наиль Вакикилевич

Отец ребёнка: Сарвардинов Вакикиль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казацкий Сергей Алексанрович

Отец ребёнка: Казацкий Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казацкий Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сарвардинов Вакикиль

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