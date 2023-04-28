Казацкая (Попова) Вера Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения14.09.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1937
Рождение ребёнка
09.08.1959
Дочь: Медведева Татьяна Алексанровна
Отец ребёнка: Казацкий Александр
Рождение ребёнка
23.08.1963
Дочь: Рубанова Елена Алексанровна
Отец ребёнка: Казацкий Александр
Рождение ребёнка
17.11.1973
Сын: Сарвардинов Наиль Вакикилевич
Отец ребёнка: Сарвардинов Вакикиль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казацкий Сергей Алексанрович
Отец ребёнка: Казацкий Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Казацкий Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сарвардинов Вакикиль