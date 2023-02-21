Житкова Ксения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Житков Авксентий Михайлович
Отец ребёнка: Житков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Житков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Житков Михаил Иванович
Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.09.1772 ст.
Отец ребёнка: Житков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Житкова Лукия Михайловна
Отец ребёнка: Житков Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно