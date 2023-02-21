Житкова Ксения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖиткова Ксения Петровна

Житкова Ксения Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Житков Авксентий Михайлович

Отец ребёнка: Житков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Житков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Житков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Житков Данила Михайлович

Отец ребёнка: Житков Михаил Иванович

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.09.1772 ст.

Сын: Житков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Житков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Житкова Лукия Михайловна

Отец ребёнка: Житков Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Житков Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close