Спирин Ефим Павлов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1798
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1796
Рождение
Вычислено 1798
Отец: Спирин Павел Сидоров
53 года в 1851 г 1858 РС Ильина Саламатовской волости Тобольский архив
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Сын: Спирин Ларион Ефимов
Мать ребёнка: Спирина Парасковья Емельянова
38 лет в 1858 г. 1858 РС Ильина Саламатовской волости Тобольский архив
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Сын: Спирин Сергей Ефимов
Мать ребёнка: Спирина Парасковья Емельянова
35 лет в 1858 г. 1858 РС Ильина Саламатовской волости Тобольский архив
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Сын: Спирин Влас Ефимов
Мать ребёнка: Спирина Парасковья Емельянова
32 года в 1858 г. 1858 РС Ильина Саламатовской волости Тобольский архив
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Дочь: Спирина Марфа Ефимова
Мать ребёнка: Спирина Парасковья Емельянова
30 лет в 1858 г. 1858 РС Ильина Саламатовской волости Тобольский архив
Рождение ребёнка
Вычислено 1834
Мать ребёнка: Спирина Парасковья Емельянова
24 года в 1858 г. 1858 РС Ильина Саламатовской волости Тобольский архив
Рождение ребёнка
Вычислено 1837
Мать ребёнка: Спирина Парасковья Емельянова
21 год в 1858 г. 1858 РС Ильина Саламатовской волости Тобольский архив
Смерть
1853
Умер в 1858 г. 1858 РС Ильина Саламатовской волости Тобольский архив