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Спирин Ефим Павлов

Место рождения

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Вычислено 1798

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1774 г.р.

Мать

1771 г.р.

Жена

Вычислено 196 г.р.

Дети

Вычислено 1820 г.р.
Вычислено 1823 г.р.
Вычислено 1826 г.р.
Вычислено 1828 г.р.
Вычислено 1834 г.р.
Вычислено 1837 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1796

Жена: Спирина Парасковья Емельянова

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение
Вычислено 1798

Отец: Спирин Павел Сидоров

Мать: Спирина Гликерия Васильева

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
53 года в 1851 г 1858 РС Ильина Саламатовской волости Тобольский архив
Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Сын: Спирин Ларион Ефимов

Мать ребёнка: Спирина Парасковья Емельянова

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
38 лет в 1858 г. 1858 РС Ильина Саламатовской волости Тобольский архив
Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Сын: Спирин Сергей Ефимов

Мать ребёнка: Спирина Парасковья Емельянова

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
35 лет в 1858 г. 1858 РС Ильина Саламатовской волости Тобольский архив
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Сын: Спирин Влас Ефимов

Мать ребёнка: Спирина Парасковья Емельянова

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
32 года в 1858 г. 1858 РС Ильина Саламатовской волости Тобольский архив
Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Дочь: Спирина Марфа Ефимова

Мать ребёнка: Спирина Парасковья Емельянова

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
30 лет в 1858 г. 1858 РС Ильина Саламатовской волости Тобольский архив
Рождение ребёнка
Вычислено 1834

Сын: Спирин Варфоломей Ефимов

Мать ребёнка: Спирина Парасковья Емельянова

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
24 года в 1858 г. 1858 РС Ильина Саламатовской волости Тобольский архив
Рождение ребёнка
Вычислено 1837

Сын: Спирин Ермолай Ефимов

Мать ребёнка: Спирина Парасковья Емельянова

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
21 год в 1858 г. 1858 РС Ильина Саламатовской волости Тобольский архив
Смерть
1853
Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Умер в 1858 г. 1858 РС Ильина Саламатовской волости Тобольский архив
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