Коваленко Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Восприемник
27.12.1871 ст.
Хотень, Сумська область
Степан Петрович Рудоменко
Рождение ребёнка
30.11.1879 ст.
Дочь: Ковалева Варвара Моисеевна
Отец ребёнка: Ковалев Моисей Степанович
Рождение ребёнка
25.02.1882 ст.
Дочь: Романченко Дарья Моисеевна
Отец ребёнка: Ковалев Моисей Степанович
Рождение ребёнка
11.11.1891 ст.
Отец ребёнка: Ковалев Моисей Степанович
Рождение ребёнка
20.08.1893 ст.
Дочь: Наталия Моисеевна
Отец ребёнка: Ковалев Моисей Степанович
Рождение ребёнка
30.04.1895 ст.
Отец ребёнка: Ковалев Моисей Степанович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X3YB-L?i=969&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно