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Коваленко Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
27.12.1871 ст.
Хотень, Сумська область
Степан Петрович Рудоменко
Рождение ребёнка
30.11.1879 ст.

Дочь: Ковалева Варвара Моисеевна

Отец ребёнка: Ковалев Моисей Степанович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
25.02.1882 ст.

Дочь: Романченко Дарья Моисеевна

Отец ребёнка: Ковалев Моисей Степанович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
11.11.1891 ст.

Сын: Ковалев Иван Моисеевич

Отец ребёнка: Ковалев Моисей Степанович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
20.08.1893 ст.

Дочь: Наталия Моисеевна

Отец ребёнка: Ковалев Моисей Степанович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
30.04.1895 ст.

Сын: Ковалев Максим Моисеевич

Отец ребёнка: Ковалев Моисей Степанович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X3YB-L?i=969&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Моисей Степанович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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