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Татаринова Кийко Валентина Марковна

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Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

31.07.1937

Дата смерти

02.07.1998

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1937

Отец: Кийко Марк Иванович

Мать: Кийко Щербань Ульяна Ефимовна

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
09.03.1963

Сын: Татаринов Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Татаринов Владимир Ефимович

Рождение ребёнка
18.11.1966

Сын: Татаринов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Татаринов Владимир Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Татаринов Владимир Ефимович

Смерть
02.07.1998
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