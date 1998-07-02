Татаринова Кийко Валентина Марковна
Место рождения
Дата рождения31.07.1937
Дата смерти02.07.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1937
Отец: Кийко Марк Иванович
Рождение ребёнка
09.03.1963
Сын: Татаринов Игорь Владимирович
Отец ребёнка: Татаринов Владимир Ефимович
Рождение ребёнка
18.11.1966
Сын: Татаринов Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Татаринов Владимир Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.07.1998