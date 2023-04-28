Глухенький Авраам Иоакимович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1846
Рождение ребёнка
1883
Сын: Глухенький Андрей Авраамович
Мать ребёнка: Глухенькая Соломония Наумовна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Глухенький Нестор Авраамович
Мать ребёнка: Глухенькая Соломония Наумовна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Глухенький Мефодий Авраамович
Мать ребёнка: Глухенькая Соломония Наумовна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Екатерина Авраамовна
Мать ребёнка: Глухенькая Соломония Наумовна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Глухенький Евфимий Авраамович
Мать ребёнка: Глухенькая Соломония Наумовна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Глухенький Максим Авраамович
Мать ребёнка: Глухенькая Соломония Наумовна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Глухенький Тимофей Авраамович
Мать ребёнка: Глухенькая Соломония Наумовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно