Глухенький Авраам Иоакимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухенький Авраам Иоакимович

Место рождения

Парипсы, Житомирська область

Дата рождения

Вычислено 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1846

Отец: Глухенький Иоаким Григорьевич

Мать: Глухенькая Ульяна Семеновна

Парипсы, Житомирська область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Глухенький Андрей Авраамович

Мать ребёнка: Глухенькая Соломония Наумовна

Парипсы, Житомирська область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Глухенький Нестор Авраамович

Мать ребёнка: Глухенькая Соломония Наумовна

Парипсы, Житомирська область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Глухенький Мефодий Авраамович

Мать ребёнка: Глухенькая Соломония Наумовна

Парипсы, Житомирська область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Екатерина Авраамовна

Мать ребёнка: Глухенькая Соломония Наумовна

Парипсы, Житомирська область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Глухенький Евфимий Авраамович

Мать ребёнка: Глухенькая Соломония Наумовна

Парипсы, Житомирська область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Глухенький Максим Авраамович

Мать ребёнка: Глухенькая Соломония Наумовна

Парипсы, Житомирська область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Глухенький Тимофей Авраамович

Мать ребёнка: Глухенькая Соломония Наумовна

Парипсы, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глухенькая Соломония Наумовна

Место жительства
Неизвестно
Парипсы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
Парипсы, Житомирська область
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