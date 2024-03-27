Загидуллина (Мусина) Рима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загидуллина (Мусина) Рима

Место рождения

д.Амирово Стерлибашевского района БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Мусина (Халитова) Асма Гибадулловна (Гыйбатовна)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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