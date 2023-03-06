Тарасенкова (Мещенкова) Василиса Логвинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасенкова (Мещенкова) Василиса Логвинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1833

Муж: Тарасенков Андрей Кирилович

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Тарасенков Андрей Кирилович

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.10.1839

Сын: Тарасенков Лука Андреевич

Отец ребёнка: Тарасенков Андрей Кирилович

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.07.1842

Сын: Тарасенков Евдоким Андреевич

Отец ребёнка: Тарасенков Андрей Кирилович

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.11.1847

Сын: Тарасенков Роман Андреевич

Отец ребёнка: Тарасенков Андрей Кирилович

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.03.1853

Сын: Тарасенков Василий Андреевич

Отец ребёнка: Тарасенков Андрей Кирилович

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.08.1854

Дочь: Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Тарасенков Андрей Кирилович

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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