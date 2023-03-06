Тарасенкова (Мещенкова) Василиса Логвинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1833
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Тарасенков Андрей Кирилович
Рождение ребёнка
11.10.1839
Сын: Тарасенков Лука Андреевич
Отец ребёнка: Тарасенков Андрей Кирилович
Рождение ребёнка
25.07.1842
Сын: Тарасенков Евдоким Андреевич
Отец ребёнка: Тарасенков Андрей Кирилович
Рождение ребёнка
17.11.1847
Сын: Тарасенков Роман Андреевич
Отец ребёнка: Тарасенков Андрей Кирилович
Рождение ребёнка
22.03.1853
Сын: Тарасенков Василий Андреевич
Отец ребёнка: Тарасенков Андрей Кирилович
Рождение ребёнка
24.08.1854
Дочь: Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Тарасенков Андрей Кирилович
Смерть
Неизвестно