Косогорский Ярослав Артемович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосогорский Ярослав Артемович

Косогорский Ярослав Артемович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.2007

Пол

Мужской

Отец

1983 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.2007

Отец: Косогорский артем александрович

Мать: не указана