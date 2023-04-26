Бастрыкина Прасковья Ксенофонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБастрыкина Прасковья Ксенофонтовна

Бастрыкина Прасковья Ксенофонтовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1863

Дочь: Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Бастрыкин Семен Григорьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.06.1865

Дочь: Акилина Семеновна

Отец ребёнка: Бастрыкин Семен Григорьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бастрыкин Семен Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close