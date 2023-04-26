Бастрыкина Прасковья Ксенофонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1863
Дочь: Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Бастрыкин Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
10.06.1865
Дочь: Акилина Семеновна
Отец ребёнка: Бастрыкин Семен Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно