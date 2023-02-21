Нефедова Анастасия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1983
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1983
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Нефедова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
20.01.2006
Сын: Косинов Андрей Евгеньевич
Отец ребёнка: Косинов Евгений Александрович
Рождение ребёнка
05.03.2011
Сын: Косинов Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Косинов Евгений Александрович
Бракосочетание
Неизвестно