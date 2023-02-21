Нефедова Анастасия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефедова Анастасия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1983

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1954 г.р.

Муж

1985 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1983

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Нефедова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
20.01.2006

Сын: Косинов Андрей Евгеньевич

Отец ребёнка: Косинов Евгений Александрович

Рождение ребёнка
05.03.2011

Сын: Косинов Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Косинов Евгений Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косинов Евгений Александрович

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