Вера Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера Гаврииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1967

Дочь: Потурай Татьяна Станиславовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потурай Владимир Станиславович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потурай Ольга Станиславовна

Отец ребёнка: не указан

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