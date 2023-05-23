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Рязанов Иван Ермолаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

20.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Рязанов Ермолай Спиридонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1919

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Рязанов Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
21.03.1921

Дочь: Белькова Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Рязанов Надежда Ивановна

Добринка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.02.1927

Дочь: Попова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Рязанов Надежда Ивановна

Добринка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.05.1929

Сын: Рязанов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Рязанов Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанов Надежда Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
сапожник
Смерть
20.02.1943
Причина смерти: Умер от ран (ВОВ)
Похороны
Неизвестно
д. Маркино, Орловская (Тверская область ?)