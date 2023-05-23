Рязанов Иван Ермолаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти20.02.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Рязанов Ермолай Спиридонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1919
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Рязанов Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
21.03.1921
Дочь: Белькова Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Рязанов Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
09.02.1927
Дочь: Попова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Рязанов Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
29.05.1929
Мать ребёнка: Рязанов Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рязанов Надежда Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
сапожник
Смерть
20.02.1943
Причина смерти: Умер от ран (ВОВ)
Похороны
Неизвестно
д. Маркино, Орловская (Тверская область ?)