Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бинда Илья
Отец ребёнка: Бинда Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бинда Кирилл
Отец ребёнка: Бинда Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Бинда Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бинда Андрей