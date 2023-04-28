(Сыравнёва) Суклета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сыравнёва) Суклета Ивановна

Место рождения

Зеленый Луг, Велижский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сыравнёв Иван

Мать: не указана

Зеленый Луг, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Из богатой семьи
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Григорьева Ходонья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Иванова Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
До 1927г по административно-территориальному делению деревня Бельки была в составе Витебской области республики Беларусь Самая старшая из всех детей
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баутина Ульяна Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коршакова Авдокея Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Фёдор Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
Смерть
Неизвестно
Рано умерла и муж женился повторно на другой
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