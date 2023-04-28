(Сыравнёва) Суклета Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сыравнёв Иван
Мать: не указана
Из богатой семьи
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Григорьева Ходонья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Иванова Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий
До 1927г по административно-территориальному делению деревня Бельки была в составе Витебской области республики Беларусь Самая старшая из всех детей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баутина Ульяна Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коршакова Авдокея Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Фёдор Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий
Смерть
Неизвестно
Рано умерла и муж женился повторно на другой