Тищенко Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1953
Дата смерти02.03.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1953
Отец: Тищенко Борис Петрович
Мать: Тищенко Ольга
Рождение ребёнка
09.09.1978
Сын: Тищенко Андрей
Мать ребёнка: Тищенко Татьяна
Рождение ребёнка
03.10.1984
Сын: Тищенко Александр
Мать ребёнка: Тищенко Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тищенко Татьяна
Смерть
02.03.2006