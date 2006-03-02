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Тищенко Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1953

Дата смерти

02.03.2006

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1953

Отец: Тищенко Борис Петрович

Мать: Тищенко Ольга

Рождение ребёнка
09.09.1978

Сын: Тищенко Андрей

Мать ребёнка: Тищенко Татьяна

Сумы, Сумська область
Рождение ребёнка
03.10.1984

Сын: Тищенко Александр

Мать ребёнка: Тищенко Татьяна

Сумы, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тищенко Татьяна

Смерть
02.03.2006