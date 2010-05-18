Скиб Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скиб Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.2010

Пол

Мужской

Отец

1988 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.2010

Отец: Скиб Михаил Михайлович

Мать: не указана