Подгорбунский Александр
Место рожденияBatakan, Gazimuro-Zavodsky District, Zabaykalsky Krai, Russia
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Batakan, Gazimuro-Zavodsky District, Zabaykalsky Krai, Russia
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Epoff Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Podgorbunski ?
Рождение ребёнка
1849
Сын: Подгорбунский Константин Александрович
Мать ребёнка: Podgorbunski ?
Рождение ребёнка
12.11.1862
Мать ребёнка: Podgorbunski ?
Batakan, Gazimuro-Zavodsky District, Zabaykalsky Krai, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
священник