Подгорбунский Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подгорбунский Александр

Место рождения

Batakan, Gazimuro-Zavodsky District, Zabaykalsky Krai, Russia

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Batakan, Gazimuro-Zavodsky District, Zabaykalsky Krai, Russia
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Epoff Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Podgorbunski ?

Рождение ребёнка
1849

Сын: Подгорбунский Константин Александрович

Мать ребёнка: Podgorbunski ?

Рождение ребёнка
12.11.1862

Сын: Podgorbunski Innokenti

Мать ребёнка: Podgorbunski ?

Batakan, Gazimuro-Zavodsky District, Zabaykalsky Krai, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
священник
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