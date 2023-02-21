Чистяков Павел Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смерти1908
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Чистяков Григорий Емельянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1860 и 1870
Сын: Чистяков Константин Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1867
Сын: Чистяков Вячеслав Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1878
Сын: Чистяков Николай Павлович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Кологривский Исправникъ
Смерть
1908