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Чистяков Павел Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

1908

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Чистяков Григорий Емельянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1860 и 1870

Сын: Чистяков Константин Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Чистяков Вячеслав Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Чистяков Павел Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1878

Сын: Чистяков Николай Павлович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Кологривский Исправникъ
Смерть
1908
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