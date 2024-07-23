Корзников Мартын Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Корзников Емельян Анфимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анна Мартыновна
Мать ребёнка: Корзникова Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Параскева Мартыновна
Мать ребёнка: Корзникова Степанида Ивановна
Смерть
Неизвестно