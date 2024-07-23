Корзников Мартын Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорзников Мартын Емельянович

Корзников Мартын Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Корзников Емельян Анфимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Степанида Ивановна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анна Мартыновна

Мать ребёнка: Корзникова Степанида Ивановна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Параскева Мартыновна

Мать ребёнка: Корзникова Степанида Ивановна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.