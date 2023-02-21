Иван Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Алексей Исаев

Мать: Дарья Еремеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаев Андрей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаев Иван Иванов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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