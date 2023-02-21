Иван Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Алексей Исаев
Мать: Дарья Еремеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаев Андрей Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаев Иван Иванов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно