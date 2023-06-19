Басин Михаил Альбертович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБасин Михаил Альбертович

Басин Михаил Альбертович

Место рождения

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Басин Альберт Александрович

Мать: Басина Галина Анатольевна

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область