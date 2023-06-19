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Басин Михаил Альбертович
Басин Михаил Альбертович
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Место рождения
Белозерск
, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Басин Альберт Александрович
1950 г.р.
Мать
Басина (Чуфикова) Галина Анатольевна
Дети
Не указаны
Добавил:
НЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Басин Альберт Александрович
Мать:
Басина Галина Анатольевна
Белозерск
, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
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