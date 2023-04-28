Шатунова Овдотья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатунова Овдотья Никифорова

Место рождения

Над Березовым ключем, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1743 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Над Березовым ключем, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Шатунов Филимон Семенов

Отец ребёнка: Шатунов Семен Данилов

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Настасья Семенова

Отец ребёнка: Шатунов Семен Данилов

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Шатунов Родион Семенов

Отец ребёнка: Шатунов Семен Данилов

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Марфа Семенова

Отец ребёнка: Шатунов Семен Данилов

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатунов Семен Данилов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782
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