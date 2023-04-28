Шатунова Овдотья Никифорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1760
Отец ребёнка: Шатунов Семен Данилов
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Настасья Семенова
Отец ребёнка: Шатунов Семен Данилов
Рождение ребёнка
Около 1773
Отец ребёнка: Шатунов Семен Данилов
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Марфа Семенова
Отец ребёнка: Шатунов Семен Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782