Новикова Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1972
Дата смерти26.12.2020
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1972
Отец: Маслов Виктор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клименко Лариса Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Алексей
Отец ребёнка: Новиков Дмитрий Владимирович
Смерть
26.12.2020