Новикова Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Елена Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1972

Дата смерти

26.12.2020

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1972

Отец: Маслов Виктор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клименко Лариса Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Алексей

Отец ребёнка: Новиков Дмитрий Владимирович

Смерть
26.12.2020