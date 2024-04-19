Безмен Олег Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безмен Олег Викторович

Место рождения

Белыничи, Белыничский район, Могилёвская область

Дата рождения

06.06.971

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
2009 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.971

Отец: Безмен Виктор Петрович

Мать: Безмен Галина

Белыничи, Белыничский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
04.10.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безмен (Корзёнок) Елена Константиновна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
08.01.2009

Дочь: Безмен Виолетта Олеговна

Мать ребёнка: Безмен (Корзёнок) Елена Константиновна

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