Безмен Олег Викторович
Место рождения
Дата рождения06.06.971
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.971
Отец: Безмен Виктор Петрович
Мать: Безмен Галина
Рождение ребёнка
04.10.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Безмен (Корзёнок) Елена Константиновна
Минск, Минск
Рождение ребёнка
08.01.2009
Дочь: Безмен Виолетта Олеговна
Мать ребёнка: Безмен (Корзёнок) Елена Константиновна