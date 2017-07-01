Кубышкин Василий Сафронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1930
Дата смерти?.07.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1954
Сын: Кубышкин Геннадий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1955
Дочь: Кучина Ольга
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1960
Сын: Кубышкин Николай
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кубышкина (гребнева) Зоя
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
?.07.2017
г.Абакан Хакассия
Похороны
Неизвестно
гАбакан Хакассия