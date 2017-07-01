Кубышкин Василий Сафронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКубышкин Василий Сафронович

Кубышкин Василий Сафронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

?.07.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1954

Сын: Кубышкин Геннадий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1955

Дочь: Кучина Ольга

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1960

Сын: Кубышкин Николай

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кубышкина (гребнева) Зоя

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
?.07.2017
г.Абакан Хакассия
Похороны
Неизвестно
гАбакан Хакассия