Воздвиженский Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1821
Отец: Воздвиженский Василий Федорович
Мать: не указана
Работа или профессия
С 1846 по 1856
Старый Георгий, Нольско-Березовская волость, Солигаличский уезд
Работа или профессия
С 1856
Никола на Быстрых, Котельская волость, Галичский уезд
Работа или профессия
С 1892
Покров, Письменская волость, Буйский уезд
Смерть
Неизвестно