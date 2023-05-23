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Воздвиженский Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1789 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1821

Отец: Воздвиженский Василий Федорович

Мать: не указана

Работа или профессия
С 1846 по 1856
Старый Георгий, Нольско-Березовская волость, Солигаличский уезд
Работа или профессия
С 1856
Никола на Быстрых, Котельская волость, Галичский уезд
Работа или профессия
С 1892
Покров, Письменская волость, Буйский уезд
Смерть
Неизвестно