Скоп Герш Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835 или 1836
Дата смерти25.12.1884 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835 или 1836
Отец: Скоп Абрам Гершкович
Мать: Скоп Хьена Моисеевна
Из возраста в ревизской сказке год рождения получается 1836, а из возраста в записи о смерти - 1835.
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1858
Жена: Скоп Хася Мееровна
Смерть
25.12.1884 ст.
Причина смерти: «От катара желудка» | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 106 - Актовые записи о смерти еврейской... Показать все