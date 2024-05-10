Скоп Герш Абрамович 1835 или 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скоп Герш Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835 или 1836

Дата смерти

25.12.1884 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1777 г.р.

Мать

Около 1814 г.р.

Жена

Около 1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835 или 1836

Отец: Скоп Абрам Гершкович

Мать: Скоп Хьена Моисеевна

Из возраста в ревизской сказке год рождения получается 1836, а из возраста в записи о смерти - 1835.
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Место жительства
Неизвестно
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Бракосочетание
До 1858

Жена: Скоп Хася Мееровна

Смерть
25.12.1884 ст.
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Причина смерти: «От катара желудка» | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 106 - Актовые записи о смерти еврейской... Показать все

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