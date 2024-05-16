Неронский (Неронская) Ефросинья Иосифовна 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Неронский (Неронская) Ефросинья Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Неронский Алесь Адамович

Отец ребёнка: Неронский Адам Степанович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Неронский Иван Адамович

Отец ребёнка: Неронский Адам Степанович

Слуцк, Беларусь
Рождение ребёнка
1933

Сын: Неронский Михаил Адамович

Отец ребёнка: Неронский Адам Степанович

Смерть
Неизвестно

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