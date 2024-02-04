Хамидуллин Айтбай Хамидуллаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хамидуллин Хамидулла
Мать: Хамидуллина Пипцамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Вакиль Айтбаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Атый Айтбаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Халик Айтбаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно