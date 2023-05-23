Троицкий Николай Михайлович
Место рожденияКондринка
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Кондринка
Рождение ребёнка
1871
Сын: Троицкий Сын 39 лет Николаевич
Мать ребёнка: Троицкая Жена
Кондринка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Троицкий Сын 30 лет Николаевич
Мать ребёнка: Троицкая Жена
Кондринка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Троицкая Жена
Место жительства
Неизвестно
Кондринка
Смерть
Неизвестно